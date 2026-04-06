Bei Union-Spiel: Polizei zieht Bus mit St.-Pauli-Fans aus dem Verkehr

Berlin - In Berlin musste die Polizei am Sonntag einen Bus aus dem Verkehr ziehen, mit dem Fans des FC St. Pauli zum Spiel gegen Union Berlin in die Hauptstadt gereist waren.

Der schrottreife Reisebus ist von der Polizei auf einem Parkplatz am Stadion An der Alten Försterei überprüft worden. © Screenshot/X/Polizei Berlin Einsatz (Bildmontage)

Stein des Anstoßes war das Gefährt selbst, das von den Beamten die Rote Karte gezeigt bekam - um im Fußball-Jargon zu bleiben - mit anderen Worten: Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Angesichts der Mängel und der Bilder, die die Behörde beim Kurznachrichtendienst X veröffentlichten, grenzt es beinahe an ein Wunder, dass der Reisebus die rund 290 Kilometer überhaupt einigermaßen intakt überstanden hatte.

"Wir mussten einen Bus der Gästefans aus Hamburg aufgrund erheblicher technischer Mängel aus dem Verkehr ziehen lassen", teilte die Polizei mit und ging anschließend ins Detail.

So wurden beispielsweise erhebliche Rostschäden ins Feld geführt, die man deutlich auf den veröffentlichten Fotos erkennen kann.

Generell schien die Außenverkleidung des Doppeldeckers in einem desolaten Zustand zu sein. Auf weiteren Schnappschüssen ist zu sehen, dass die eigentlich abschließbare Tankklappe nur notdürftig mit Gaffer-Tape zugeklebt wurde.