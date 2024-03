Ermittler machen spektakulären Fund in Wohnung von Ex-RAF-Terroristin Klette

Berlin - Neben diversen schweren Kriegswaffen haben die Ermittler in der Wohnung der gefassten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (65) einen weiteren aufsehenerregenden Fund gemacht.

Ermittler haben mehrfach Daniela Klettes Einzimmerwohnung in Berlin-Kreuzberg durchsucht. © Paul Zinken/dpa

Waffen, Bargeld, falsche Pässe - all das sind Dinge, die die Kriminaltechniker bei der gründlichen Durchsuchung der Einraumwohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Kreuzberg wohl vermutet hätten.

In einem Geheimversteck in einem nicht näher genannten Möbelstück hatte die 65-Jährige aber auch 1,2 Kilogramm Gold versteckt, wie der Spiegel berichtete. In einem Schrank mit doppeltem Boden wurden etwa 40.000 Euro Bargeld entdeckt.

Zudem stießen die Ermittler in der Sozialwohnung in der Sebastianstraße auf zwei Koffer, die zunächst fälschlicherweise für Bomben gehalten wurden. Darin fanden sie einen Störsender, jede Menge Handys und Ausweise, unter anderem einen italienischen, ausgestellt auf den Namen Claudia Bernadi, geboren am 12. November 1963.

Noch wichtiger ist aber wohl die Entdeckung von "diversen Unterlagen mit RAF-Bezug", wie es in dem Spiegel-Bericht weiter hieß, sowie einer Waffe, die mit einem RAF-Überfall auf ein Waffengeschäft im pfälzischen Maxdorf im November 1984 in Zusammenhang stehen soll.

Diese Beweise könnten dabei helfen, einige ungeklärte Fälle, die der dritten Generation der RAF angelastet werden, doch noch aufzuklären.