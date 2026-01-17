Feuer vor Wohnungstür gelegt: Polizei nimmt Brandstifter fest

Berlin - Das hätte böse enden können: Ein Mann hat am Freitagabend ein Feuer vor einer Wohnung in Berlin-Marzahn gelegt.

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstagabend in die Märkische Allee gerufen. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entdeckten zwei Mieter gegen 16 Uhr den Brand, der vor einer Wohnungstür in der 10. Etage mithilfe von Unrat entfacht wurde.

Demnach löschten die beiden geistesgegenwärtig die Flammen, bevor diese auf die Wohnung in der Märkischen Allee übergreifen konnten, sodass niemand verletzt wurde.

Die Ermittlungen führten zu einem 25 Jahre alten Nachbarn, den Einsatzkräfte einer Hundertschaft gegen 19 Uhr in seiner Wohnung festnahmen.

Der mutmaßliche Brandstifter wurde dem Landeskriminalamt überstellt und sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.