Immer wieder Schüsse auf Berlins Straßen: Was die Polizei dagegen tun will

Berlin - Nach mehreren Fällen von Schussabgaben auf Berlins Straßen will die Polizei mit bis zu 100 Spezialkräften verstärkt gegen Waffenkriminalität vorgehen.

Vor allem im Schöneberger Rotlichtviertel wird immer wieder geschossen. (Archivbild) © Morris Pudwell

Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel (59) und Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) kündigen ein konsequentes Vorgehen an.

"Wir setzen alles daran, bewaffnete Auseinandersetzungen auf unseren Straßen zu unterbinden, Netzwerke zu zerschlagen und Täterinnen und Täter festzunehmen", sagte die Polizeipräsidentin.

In Berlin kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Schüssen auf offener Straße. Allein in diesem Monat rückte die Polizei zu sieben Einsätzen aus, bei denen geschossen wurde oder Schüsse angedroht wurden.

Die Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen seien ausgeweitet worden, sagte die Polizeipräsidentin in einer Mitteilung. Es seien bereits bis zu 100 speziell geschulte Kräfte der Einsatzhundertschaften und des Landeskriminalamtes "im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation" im Einsatz.

Sie sollten gezielte Ermittlungen führen, strafrechtlich relevante Geschäfte verfolgen und bewaffnete Auseinandersetzungen frühzeitig erkennen und entschieden beenden. Verschiedene Polizei-Dienststellen unterstützten diese Kollegen, hieß es.

"Die Polizei Berlin geht mit voller Stärke und Entschlossenheit gegen diese bewaffnete Kriminalität vor. Die dahinterstehenden Strukturen und Akteure sind uns bekannt - sie stehen unter engmaschiger Beobachtung und sind Ziel intensiver Ermittlungen", so Slowik Meisel.