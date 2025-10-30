Nächtliche Schüsse in Kreuzberg: Mann verletzt

Berlin - Am Donnerstagmorgen fallen Schüsse in Berlin-Kreuzberg . Die Täter verfehlen ihr Ziel nicht. Ein Mann wird verletzt.

Der 37-Jährige wurde vor einem Lokal niedergeschossen. © X/Polizei Berlin

Der 37-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Zur Schwere der Verletzungen machte die Behörde keine näheren Angaben. Er soll aber zumindest nicht in Lebensgefahr schweben.

Demnach soll der Mann gegen 4 Uhr vor einem Lokal in der Dudenstraße niedergeschossen worden sein.

Die Täter konnten anschließend flüchten. Die Anzahl und ihre Identität waren nicht bekannt