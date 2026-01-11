Innenminister nach Berliner Blackout: "Wir schlagen zurück"

Berlin - Nach dem Anschlag auf das Berliner Stromnetz kündigte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ( CSU , 55) ein stärkeres Vorgehen gegen Linksextremisten an.

Nach dem Angriff auf das Berliner Stromnetz kündigt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt härtere Maßnahmen gegen Linksextremisten an. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

"Wir schlagen zurück – und überlassen den Linksextremisten und Klimaextremisten nicht das Feld", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Sicherheit habe oberste Priorität.

Das Maßnahmenpaket sehe neben einer personellen Aufstockung der Nachrichtendienste vor allem eine Ausweitung digitaler Befugnisse vor, um die Szene besser auszuleuchten und digitale Spuren schneller verfolgen zu können. Konkrete Zahlen und Details wurden nicht genannt.

Im Berliner Südwesten war es nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Rund 100.000 Menschen hatten zwischenzeitlich keinen Strom. Mitten im Winter fielen Heizungen aus, Internet und Mobilfunk gingen nicht.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. In einem Bekennerschreiben hatte eine der linksextremistischen "Vulkangruppen", die seit 2011 vor allem in Berlin und Brandenburg immer wieder Brandanschläge auf die öffentliche Infrastruktur verübt haben sollen, die Tat für sich reklamiert.