Mann gefesselt und verletzt bei eisiger Kälte im Görlitzer Park zurückgelassen
Berlin - Der Görlitzer Park sorgt aktuell immer wieder durch den Bau eines umstrittenen Zauns für Schlagzeilen. Jetzt ist ein gefesselter Mann in der Grünanlage in Berlin-Kreuzberg entdeckt worden.
Der 47-Jährige habe Verletzungen aufgewiesen, "die auf eine nicht unerhebliche Gewalteinwirkung hinweisen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.
Zudem wurde er bei eisiger Kälte hilflos in dem Park zurückgelassen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Demnach wurde ein Zeuge am Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf den Gefesselten aufmerksam und wählte den Notruf.
Zum Tathergang machte die Behörde zunächst keine näheren Angaben. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Jörg Carstensen/dpa