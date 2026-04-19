Mann von Brutalo-Gruppe in Kreuzberg niedergestochen und ausgeraubt

Berlin - Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt worden.

Der Mann ist von den Einsatzkräften schwer verletzt am Tatort aufgefunden worden. (Symbolfoto) © Maximilian v. Klenze/dpa

Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen am gesamten Körper, unter anderem eine Platzwunde am Kopf und eine Stichwunde im Rücken, wie die Polizei mitteilte.

Demnach beobachtete eine Zeugin gegen Mitternacht eine Schlägerei auf der Mehringbrücke und wählte den Notruf.

Die Einsatzkräfte konnten aber nur noch das Opfer am mutmaßlichen Tatort antreffen – von den Angreifern war nichts mehr zu sehen.

Nach Polizeiangaben sagte der 39-Jährige noch vor seiner stationären Aufnahme im Krankenhaus aus, dass er von mehreren jungen Männern mit einem Messer, einer Glasflasche und Reizgas attackiert worden sei.

Zudem sollen sie ihm mehrere hundert Euro geklaut haben.