Mann von Brutalo-Gruppe in Kreuzberg niedergestochen und ausgeraubt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe attackiert und schwer verletzt worden.

Der Mann ist von den Einsatzkräften schwer verletzt am Tatort aufgefunden worden. (Symbolfoto)
Der Mann ist von den Einsatzkräften schwer verletzt am Tatort aufgefunden worden. (Symbolfoto)  © Maximilian v. Klenze/dpa

Der 39-Jährige erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen am gesamten Körper, unter anderem eine Platzwunde am Kopf und eine Stichwunde im Rücken, wie die Polizei mitteilte.

Demnach beobachtete eine Zeugin gegen Mitternacht eine Schlägerei auf der Mehringbrücke und wählte den Notruf.

Die Einsatzkräfte konnten aber nur noch das Opfer am mutmaßlichen Tatort antreffen – von den Angreifern war nichts mehr zu sehen.

Berlin: Streit im Verkehr: Radfahrer gejagt und mit Messer angegriffen
Berlin Crime Streit im Verkehr: Radfahrer gejagt und mit Messer angegriffen

Nach Polizeiangaben sagte der 39-Jährige noch vor seiner stationären Aufnahme im Krankenhaus aus, dass er von mehreren jungen Männern mit einem Messer, einer Glasflasche und Reizgas attackiert worden sei.

Zudem sollen sie ihm mehrere hundert Euro geklaut haben.

Eine weitere Befragung sei vorerst aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Mannes nicht möglich gewesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Maximilian v. Klenze/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: