Messer gezückt! Polizei rückt wegen Gewalt-Streit zu Neuköllner Problembad aus

Berlin - Wegen eines gewaltvollen Streits mit zwei Verletzten sind Polizisten am Columbiabad in Berlin-Neukölln im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei gerieten am Donnerstag gegen 12.55 Uhr ein Paar und drei weitere Personen in Streit. Dabei sei ein Messer eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Frau und ein Mann wurden verletzt. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Am Montag gab es im Columbiabad ein spontanes Konzert. © Denis Zielke/TAG24

Im Sommer 2023 war das Freibad in Neukölln wegen gewaltbereiter Jugendlicher mehrfach geräumt worden. Auch in anderen Bädern kam es zu Gewaltvorfällen.

Die Berliner Bäder-Betriebe ergriffen daraufhin gemeinsam mit der Stadt Maßnahmen. Diese zeigen aus Sicht des Unternehmens Erfolg. Mit der bisherigen Entwicklung sei man zufrieden, sagte eine Sprecherin vor wenigen Tagen.

Zu Beginn dieser Woche hatte es in dem Bad ein spontanes Konzert mit Musikern aus Neukölln gegeben - unter anderem mit Peter Fox (53, "Haus am See"). Dieser sagte: "Wir wollten etwas an einem Ort machen, der zuletzt sehr viel negative Presse hatte. Lasst uns hier heute Spaß haben!"

Hunderte tanzten bei der "Pool Party", die Stimmung war friedlich.