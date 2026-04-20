Mit Messer, Machete und Reizgas: Blutige Massenschlägerei im Wedding

Berlin - Bei einer blutigen Auseinandersetzung in Berlin-Wedding sind in der Nacht zu Montag drei Männer verletzt worden.

Die Polizei hat einen Verdächtigen am Tatort festgenommen. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Die drei 21-Jährigen klagten über Reizungen der Augen, die nach ersten Einschätzungen durch Reizstoff verursacht wurden, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurde einem der Verletzten zudem mehrfach in den Arm gestochen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen rund 20 Personen an der Schlägerei auf einem Parkplatz in der Genter Straße beteiligt gewesen sein, die der Behörde gegen 1 Uhr gemeldet wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten fünf Beteiligte die Flucht zu ergreifen. Die Beamten nahmen einen 20-Jährigen vorläufig fest, wie es weiter hieß. Die übrigen Verdächtigen konnten entkommen.

Im Bereich der angrenzenden Luxemburger Straße stellte eine Hundertschaft nach Polizeiangaben mehrere Gegenstände sicher, darunter Messer und eine Machete.