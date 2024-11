23.11.2024 20:00 1.559 Mordversuch in Seniorenheim: Vater attackiert Tochter mit Machete

Bei einem Besuch in einem Seniorenheim in Berlin-Reinickendorf ist am Samstagvormittag eine 43-Jährige lebensgefährlich von ihrem Vater verletzt worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Samstagvormittag ist in einem Seniorenheim in Berlin-Reinickendorf eine 43-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Ein Polizist steht vor dem Pflegeheim in der Stargardtstraße, in dem sich die Tat am Vormittag ereignet hat. © Jörg Carstensen/dpa Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, übernimmt eine Mordkommission die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Demnach soll sich die Tat gegen 11 Uhr im Vitanas Senioren Centrum am Schäfersee in der Stargardtstraße ereignet haben. Nach ersten Erkenntnissen besuchte die 43-Jährige dort ihren 75 Jahre alten Vater und wurde von ihm plötzlich mit einer Machete attackiert. Bei dem Angriff soll die Frau lebensgefährliche Stichwunden im Oberkörper erlitten haben und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Berlin Crime Jugendlicher mit Waffe bedroht, entführt und geschlagen Ein Pfleger, der ihr zu Hilfe kam, konnte dem Senior die Waffe abnehmen. Der 75-Jährige wurde von den alarmierten Einsatzkräften festgenommen. Bei der Attacke zog sich der Mann Verletzungen an der Hand zu und musste zunächst ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Unklar war auch, wie der 75-Jährige in einem Pflegeheim in den Besitz einer Machete kommen konnte. Die Waffe wurde von den Beamten beschlagnahmt. Da die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einer Psychiatrie erwirken will, soll der 75-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

