Nächste Messer-Attacke in Berlin: Mann sticht bei Streit in Lichtenberg zu

Berlin - Blutige Auseinandersetzung: In Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann bei einer Messer-Attacke verletzt worden.

Der 44-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. © Dominik Totaro

Der 44-Jährige wurde mit Schnittverletzungen an Hals und Oberkörper vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er ambulant versorgt werden musste, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge sei das Opfer im Ortsteil Friedrichsfelde gegen 1.15 Uhr in einer Tram in der Straße Am Tierpark mit einem Unbekannten in einen Streit geraten.

Beide Männer sollen die Straßenbahn kurz darauf verlassen haben, bevor es auf dem Gehweg nahe der Haltestelle zu einer Prügelei gekommen sei.

In deren Verlauf habe der unbekannte Angreifer ein Messer gezogen und mehrfach auf den 44 Jahre alten Mann eingestochen. Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.