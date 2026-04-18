Nicht nur im Ring fliegen die Fäuste: Streit nach Boxkampf eskaliert

756 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem Boxkampf in Berlin-Pankow sind am Samstagnachmittag die Fäuste geflogen - allerdings nicht nur im Ring.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bei einem Boxkampf in Berlin-Pankow sind am Samstagnachmittag die Fäuste geflogen - allerdings nicht nur im Ring.

Nach dem Boxkampf mussten acht Zuschauer vom Rettungsdienst behandelt werden.
Nach dem Boxkampf mussten acht Zuschauer vom Rettungsdienst behandelt werden.  © Thomas Peise

Denn nach dem Fight kam es im Sportkomplex Paul-Heyse gegen 15.40 Uhr im Publikum zu einem Streit zwischen gegnerischen Anhängern der Boxer, der sich schnell zu einem weiteren Faustkampf ausweitete, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Auseinandersetzung im Ortsteil Prenzlauer Berg wurden nach Angaben der Behörde insgesamt acht Personen leicht verletzt, darunter sechs Erwachsene, ein Jugendlicher und ein Kind.

Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Berlin: Nächtliche Brandserie in Britz: Mutmaßlicher Feuerteufel festgenommen
Berlin Crime Nächtliche Brandserie in Britz: Mutmaßlicher Feuerteufel festgenommen

Nach ersten Erkenntnissen soll während der wüsten Prügelei auch mit Mobiliar geworfen und Reizstoff versprüht worden sein.

Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften in der Paul-Heyse-Straße vor Ort, während die Polizei mit 40 Beamten auflief.

Vor dem Sportkomplex Paul-Heyse hat sich am Samstagnachmittag nach einer Auseinandersetzung ein Großaufgebot von Einsatzkräften eingefunden.
Vor dem Sportkomplex Paul-Heyse hat sich am Samstagnachmittag nach einer Auseinandersetzung ein Großaufgebot von Einsatzkräften eingefunden.  © Thomas Peise

Waren Berliner Clans in Prügelei verwickelt?

Nach unbestätigten Informationen vom Ort des Geschehens sollen in den Vorfall Mitglieder zweier Berliner Clans verwickelt gewesen sein, was auch die relativ hohe Anzahl an Polizisten erklären würde.

Vor Ort wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Thomas Peise

Mehr zum Thema Berlin Crime: