Raserei in Berlin: Hunderte neue Fälle trotz schärferer Gesetze

Alles in Kürze

Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann leitet in Berlin eine Spezialabteilung für verbotene Kraftfahrzeugrennen. © Monika Skolimowska/dpa

Nach Rasereien auf Berlins Straßen hat die Justiz in diesem Jahr in 448 Fällen Ermittlungen eingeleitet. Damit liegen die Zahlen im ersten Halbjahr 2025 knapp unter denen vom Vorjahreszeitraum, wie Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Er leitet eine Spezialabteilung für verbotene Kraftfahrzeugrennen bei der Berliner Amtsanwaltschaft.

Seit einer Gesetzesverschärfung im Jahr 2017 gab es mindestens 5600 Verfahren wegen Raserei, so Winkelmann. Im Gesamtjahr 2024 bekam die Berliner Justiz 923 Fälle auf den Tisch - so viele wie noch nie seit der Gesetzesänderung.

Erst in der vergangenen Woche ist infolge eines verbotenen Autorennens eine unbeteiligte Fußgängerin gestorben. Der Wagen eines 33-Jährigen erfasste sie laut Polizei "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit" in Oberschöneweide, als sie von einer Straßenbahnhaltestelle kam. Die 65-Jährige wurde durch den Aufprall 30 Meter durch die Luft geschleudert. Sie starb an der Unfallstelle.

Setzen sich die Entwicklung in diesem Jahr so fort wie bislang, stabilisieren sich die Zahlen auf hohem Niveau, wie Winkelmann sagte. "Neue Trends sind bislang nicht erkennbar", so der Oberamtsanwalt.