Schon wieder Schüsse in Berlin! Mann in Gesundbrunnen verletzt

Berlin - Polizeieinsatz in Gesundbrunnen am Sonntagabend: In dem Berliner Ortsteil ist ein Mann (66) durch Schüsse verletzt worden. Die Hintergründe der blutigen Tat sind weitgehend unklar.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 20.10 Uhr verständigt, nachdem vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses an der Lortzingstraße ein Mann mit einer Schussverletzung am Bein gefunden worden war.

Erst am Freitagabend wurde ein 35-Jähriger auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain angeschossen und schwer verletzt. Am 1. Mai waren am Mehringplatz in Kreuzberg Schüsse gefallen, es gab zwei Verletzte.