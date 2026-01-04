Stromausfall durch Brandanschlag: Berliner Polizei sucht Zeugen

Berlin - Nach dem Mega-Blackout müssen Zehntausende Berliner im Dunkeln und Kalten ausharren. Auch viele Supermärkte, Lokale und Unternehmen sind aufgeschmissen. Indes bekannte sich die linksextreme "Vulkangruppe" zu dem Brandschlag . Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein Bagger nimmt während des Stromausfalls im Südwesten Berlins vor der ausgebrannten Kabelbrücke Balken für die Baustelle auf. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr sei das Feuer im Bereich der Bremer Straße in Lichterfelde an den Kabeln festgestellt worden, teilte die Behörde am Sonntag mit.

Die Starkstromleitungen auf einer Kabelbrücke führen über den Teltowkanal zum nahegelegenen Kraftwerk.

Der Brand verursachte den Angaben zufolge einen großflächigen Stromausfall mit Zehntausenden Betroffenen im Berliner Südwesten.

Die Ermittler des Polizeilichen Staatsschutzes fragen: