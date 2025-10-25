Zivilpolizist bei Festnahme brutal niedergeschlagen: Schädelbruch!

Berlin - Am späten Freitagabend nimmt ein Polizist einen mutmaßlichen Dieb in Berlin-Kreuzberg fest. Plötzlich wird er niedergeschlagen. Der Beamte bleibt schwer verletzt liegen.

Der schwer verletzte Polizist musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Die Einsatzkraft erlitt bei der Attacke eine Fraktur im Gesicht sowie eine Platzwunde und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Demnach wurden Zivilpolizisten am Freitag gegen 22 Uhr auf eine etwa fünfköpfige Gruppe aufmerksam, die den Erkelenzdamm in Richtung Kottbusser Tor entlang rannte.

Einer der Männer soll einer 62-Jährigen zuvor die Handtasche aus dem Fahrradkorb geklaut haben und anschließend geflüchtet sein.

Ein Beamter in Zivil nahm die Verfolgung der Gruppe auf und gab sich dabei als Polizist zu erkennen. Daraufhin habe der Tatverdächtige die Beute fallengelassen und sei weiter davongerannt.

Auf dem Segitzdamm konnte der Polizeibeamte den Flüchtenden schließlich dingfest machen, der sich nach Polizeiangaben mit Schlägen und Tritten gegen seine Festnahme wehrte.