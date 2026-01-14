Döner-Aus am Görli: "36 Döner" macht dicht – aber ein Trost bleibt

Berlin - Fast so kurzlebig wie der Berliner Sommer fühlte sich auch die Lebensdauer von "36 Döner" am Görlitzer Bahnhof an, die nach nicht einmal zwei Jahren schon wieder endet.

Der Dönerladen "36 Döner" unter der U‑Bahn-Brücke am Görlitzer Bahnhof ist geschlossen. © Screenshot/instagram/36_doener

Betreiber des Dönerladens sind ehemalige Mitglieder der früheren Kreuzberger Jugendgang "36 Boys", die sich mit dem Imbiss Kreuzberg zurückerobern wollten, wie der Tagesspiegel berichtet.

Muzaffer "Muci" Tosun, ehemaliger Boxer und Gangmitglied, wollte mit dem Dönerladen und einem Jugendklub eine neue Institution im Kiez schaffen.

Trotz günstiger Preise und zentraler Lage konnte sich der Imbiss gegen die starke Konkurrenz nicht behaupten. Besonders der gehypte "Super-Döner" von "Zagros" auf der anderen Straßenseite zog viele Kunden an.

Hinzu kamen Probleme mit dem Vermieter, hohe Mieten, Einbrüche und Dealer vor der Ladentheke, die das Geschäft erschwerten.