Döner-Wahnsinn in Kreuzberg: Wegen dieses Preis-Krachers stehen Berliner Schlange

Direkt unter den Gleisen des U-Bahnhofs Görlitzer Bahnhof eröffnete "36 Döner". © TAG24/Denis Zielke

Es ist Freitagmittag, sonnige 20 Grad zeigt das Thermometer. Also ideales Wetter, die Schühchen zu schnüren und zum U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof zu marschieren.

Direkt unter den Gleisen befindet sich seit Kurzem der Dönerladen, der Muzaffer "Muci" Tosun (48) gehört. Der Profiboxer gründete mit seinem Bruder Sinan (1972-2023) die Jugendbande 36 Boys.

Kurzer geschichtlicher Ausflug für alle, die auf der Wurstsuppe daher geschwommen sind: Sie benannten sich nach ihrem Heimatstadtteil Kreuzberg im alten Postzustellbezirk SO 36, der der Inbegriff von Widerstand und Revolte war.

Die Gang mit Migrationsgeschichte sorgte in den 80er bis Mitte der 90er Jahren für Schlagzeilen, als sie sich Revierkämpfe mit West-Berliner Neonazis und Skinheads lieferte. So viel dazu.

Kommen wir wieder zurück zu unserer Essensmission. Schon von Weiten wird deutlich: Es bildet sich eine Warteschlange wie bei Mustafa's Gemüse Kebap am Mehringdamm.

Längere Wartezeiten sind so sicher wie kuriose Fahrgäste in der U8. Vor mir stehen sich bereits gut 40 Jugendliche die Beine in freudiger Erwartung auf eine saftige Klappstulle in den hungrigen Magen. Bei dem Preis nimmt das auch nicht Wunder. Überhaupt: Dahinter steckt Tosuns Konzept. Er will Qualität zum günstigen Preis anbieten, damit auch Schüler mit kleinem Geldbeutel dönieren können.