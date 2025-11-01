Einsatz am Morgen: Wohnung brennt in Berlin-Neukölln

Berlin - Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Brand in Berlin-Neukölln ausrücken.

Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen bei einem Brand in Neukölln im Einsatz. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Gegen 6.30 Uhr war ein Feuer in einer Wohnung in der Schöneweider Straße ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.

Demnach sei vor Ort direkt mit der Personenrettung begonnen worden.

Die Brandbekämpfer sind nach eigenen Angaben mit rund 48 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Ob es Verletzte gab, teilte die Feuerwehr zunächst nicht mit.