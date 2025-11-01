Einsatz am Morgen: Wohnung brennt in Berlin-Neukölln
Berlin - Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Brand in Berlin-Neukölln ausrücken.
Gegen 6.30 Uhr war ein Feuer in einer Wohnung in der Schöneweider Straße ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.
Demnach sei vor Ort direkt mit der Personenrettung begonnen worden.
Die Brandbekämpfer sind nach eigenen Angaben mit rund 48 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt.
Berlin Feuerwehreinsatz Kamin-Explosion reißt Frau in den Tod: Jetzt ermittelt das LKA
Ob es Verletzte gab, teilte die Feuerwehr zunächst nicht mit.
Die Berliner Feuerwehr vermeldet den Brand beim Kurznachrichtendienst X
Auch zur Brandursache oder nähere Details zum brennenden Gebäude lagen einstweilen nicht vor. Weitere Informationen sollten folgen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa