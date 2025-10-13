Explosion in High-Deck-Siedlung: Zahlreiche Verletzte in Neukölln

Berlin - In Berlin-Neukölln hat ein lauter Knall die morgendliche Stille zerrissen. Kurz darauf ist ein Feuer ausgebrochen. Es gibt zahlreiche Verletze.

Die Feuerwehr musste am frühen Montagmorgen in die High-Deck-Siedlung ausrücken. © Fabian Sommer/dpa

Die Feuerwehr wurde gegen 3.28 Uhr in den Michael-Bohnen-Ring gerufen, der zur High-Deck-Siedlung gehört.

Dort war ein Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, bei dem eine Person am Kopf verletzt wurde und umgehend ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Behörde mitteilte. Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen.

Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden in dem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus zudem etwa 45 Menschen leicht verletzt. 15 von ihnen seien mit Atemwegsreizungen ebenfalls in eine Klinik gebracht worden, hieß es.

Die Flammen wurden schnell gelöscht. Dennoch konnten die Brandbekämpfer nicht verhindern, dass die Wohnung ausbrannte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 97 Kräften vor Ort.

Dem Feuer soll eine Explosion vorausgegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Das Haus wurde daraufhin von den Einsatzkräften vollständig evakuiert. Die Bewohner wurden in einem Kältebus versorgt.