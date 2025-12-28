Hochhausbrand in Spandau: Ein Schwerverletzter, Feuerwehr im Großeinsatz

Berlin - Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Spandau gerufen worden.

Rauch dringt aus dem 16-geschossigen Hochhaus in der Obstallee. © Berliner Feuerwehr

Bislang musste eine Person mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten befindet sich demnach auch eine Einsatzkraft der Feuerwehr.

Insgesamt seien bislang 60 Personen in Sicherheit gebracht worden. Die Bewohner wurden vor Ort durch die Rettungskräfte betreut.

Gegen 4.46 Uhr wurde der Brand in der Obstallee gemeldet. Hier standen mehrere Kellerverschläge in der zweiten Etage eines 16-stöckigen Wohnhauses in Flammen.

Durch das Feuer wurde der gesamte Treppenraum verraucht. Löscharbeiten und Kontrolle des Gebäudes sind weiterhin in vollem Gange und könnten nach Aussage eines Feuerwehrsprechers noch bis zu zwei Stunden andauern.