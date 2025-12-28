 832

Hochhausbrand in Spandau: Ein Schwerverletzter, Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Hochhausbrand in Berlin-Spandau gerufen worden.

Von Thorsten Meiritz

Rauch dringt aus dem 16-geschossigen Hochhaus in der Obstallee.
Rauch dringt aus dem 16-geschossigen Hochhaus in der Obstallee.  © Berliner Feuerwehr

Bislang musste eine Person mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Behörde mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten befindet sich demnach auch eine Einsatzkraft der Feuerwehr.

Insgesamt seien bislang 60 Personen in Sicherheit gebracht worden. Die Bewohner wurden vor Ort durch die Rettungskräfte betreut.

Gegen 4.46 Uhr wurde der Brand in der Obstallee gemeldet. Hier standen mehrere Kellerverschläge in der zweiten Etage eines 16-stöckigen Wohnhauses in Flammen.

Durch das Feuer wurde der gesamte Treppenraum verraucht. Löscharbeiten und Kontrolle des Gebäudes sind weiterhin in vollem Gange und könnten nach Aussage eines Feuerwehrsprechers noch bis zu zwei Stunden andauern.

Die Feuerwehr ist in Spandau mit einem Großaufgebot vor Ort.
Die Feuerwehr ist in Spandau mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Sven Käuler/dpa
Die dichten Rauchschwaden sind weithin sichtbar gewesen.
Die dichten Rauchschwaden sind weithin sichtbar gewesen.  © Sven Käuler/dpa

Die Berliner Feuerwehr informiert beim Kurznachrichtendienst X über den Brand in Staaken

Die Feuerwehr befindet sich mit etwa 100 Kräften im Ortsteil Staaken im Einsatz. Zur Brandursache lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Erstmeldung von 7.37 Uhr, zuletzt aktualisiert um 11.24 Uhr.

Titelfoto: Sven Käuler/dpa

