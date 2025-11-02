 665

Lichterfelder Lagerhalle brennt lichterloh: Feuerwehr muss Inferno verhindern

Der Sonntagmorgen hat für die Berliner Feuerwehr mit einem Großeinsatz begonnen: In Lichterfelde ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Der Sonntagmorgen hat für die Berliner Feuerwehr mit einem Großeinsatz begonnen: In Lichterfelde ist eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Es galt, ein Inferno zu verhindern.

Feuerschein und Rauch sind schon aus der Ferne über dem Industriegelände zu sehen.
Feuerschein und Rauch sind schon aus der Ferne über dem Industriegelände zu sehen.  © Berliner Feuerwehr

Der Brand auf dem Industriegelände am Barnackufer wurde gegen 5.18 Uhr gemeldet, wie die Behörde mitteilte. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Einige Mitarbeiter des betroffenen Betriebes wurden vor Ort von den Rettungskräften betreut.

Demnach brach das Feuer in einem Gebäudeanbau auf dem Hof aus und griff dann auf die angrenzende Halle und einen Büroanbau über. Insgesamt brannte es auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern.

Die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet. Dabei galt es in erster Linie die Ausbreitung der Flammen zu verhindern, insbesondere auf einen nahegelegenen Kfz-Betrieb nebst Öllager. Auch einige Propangasbehälter mussten vor dem Feuer gesichert werden.

Berlin: Feuerwehreinsatz in Berlin-Mitte: Bewohner im Krankenhaus
Berlin Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Berlin-Mitte: Bewohner im Krankenhaus

Das Übergreifen konnte mit einer sogenannten Riegelstellung abgewendet werden. Die Brandbekämpfung wurde nach Angaben der Feuerwehr mit mehreren Löschtrupps in zwei Einsatzabschnitten auf der Vorder- und Rückseite der Gebäude sowie über Drehleitern durchgeführt. Auch eine Drohne stieg auf und lieferte der Einsatzleitung aufschlussreiche Bilder aus der Luft.

Das Dach der Lagerhalle ist mittlerweile eingestürzt. Außerdem rückten Bagger an, um die Seitenwände einzureißen, damit die Einsatzkräfte zu den Glutnestern vordringen können.

Mehrere Gebäude brennen auf einer Fläche von insgesamt rund 400 Quadratmetern.
Mehrere Gebäude brennen auf einer Fläche von insgesamt rund 400 Quadratmetern.  © Berliner Feuerwehr
Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen mit mehreren Löschtrupps auf der Vorder- und Rückseite der Gebäude.
Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen mit mehreren Löschtrupps auf der Vorder- und Rückseite der Gebäude.  © Berliner Feuerwehr
Auch mehrere Drehleitern und eine Drohne kommen zum Einsatz.
Auch mehrere Drehleitern und eine Drohne kommen zum Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Die Berliner Feuerwehr informiert beim Kurznachrichtendienst X über den Brand in Lichterfelde

Löschwasserversorgung stellt Feuerwehr vor Problem

Von dem Industriegelände am Teltowkanal steigt eine gigantische Rauchsäule empor.
Von dem Industriegelände am Teltowkanal steigt eine gigantische Rauchsäule empor.  © Berliner Feuerwehr

Durch den Brand kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war, aber keine Gefahr für die Anwohner dargestellt habe.

Zu Beginn der Löscharbeiten stellte die Wasserversorgung ein Problem dar. Unter Mithilfe der Mitarbeiter eines nahe gelegenes Kraftwerks wurde dann schließlich die Versorgung über das dortige Hydrantennetz aufgebaut.

Außerdem kam ein Tanklöschfahrzeug zum Einsatz. Überdies stellte ein Mehrzweckboot die Wasserversorgung über den angrenzenden Teltowkanal sicher.

Berlin: Hochhausbrand in Lichtenberg: Rauch auf allen Fluren, ein Verletzter
Berlin Feuerwehreinsatz Hochhausbrand in Lichtenberg: Rauch auf allen Fluren, ein Verletzter

Der Kanal sorgte jedoch auch für Komplikationen, denn es musste sichergestellt werden, dass das Gewässer nicht durch den eingesetzten Löschschaum kontaminiert wird.

Die Nachlöscharbeiten und Kontrollarbeiten dauern weiter an. Die Feuerwehr war in der Spitze mit 95 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Brandursache lagen zunächst keine Informationen vor. Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes nimmt ein Brandkommissariat der Polizei die Ermittlungen auf.

Erstmeldung von 7.38 Uhr, aktualisiert um 11.08 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: