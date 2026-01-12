Bauarbeiten am Nollendorfplatz: Mehrere U-Bahnlinien unterbrochen

Berlin - Ab Montag beginnen umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof Nollendorfplatz, die in den kommenden Monaten zu Einschränkungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) führen.

Durch Sanierungsarbeiten am Nollendorfplatz sind mehrere U-Bahnlinien unterbrochen. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich bis zum 10. Mai 2026 andauern, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte.

Konkret betroffen sind die Linien U1, U3 und U4. Zwischen den Stationen Gleisdreieck und Warschauer Straße verkehrt während des genannten Zeitraums nur die U2.

Auf der Linie U1 kommt es zu einer Unterbrechung zwischen Wittenbergplatz und Warschauer Straße. Fahrgäste müssen bis Gleisdreieck auf die U2 umsteigen und anschließend die U3 nutzen.

Die U3 ist derweil zwischen den Bahnhöfen Spichernstraße und Gleisdreieck unterbrochen. Die BVG empfiehlt die Umfahrung mit U9 und U2 oder alternativ auch mit der U7.