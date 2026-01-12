Bauarbeiten am Nollendorfplatz: Mehrere U-Bahnlinien unterbrochen
Berlin - Ab Montag beginnen umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof Nollendorfplatz, die in den kommenden Monaten zu Einschränkungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) führen.
Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich bis zum 10. Mai 2026 andauern, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte.
Konkret betroffen sind die Linien U1, U3 und U4. Zwischen den Stationen Gleisdreieck und Warschauer Straße verkehrt während des genannten Zeitraums nur die U2.
Auf der Linie U1 kommt es zu einer Unterbrechung zwischen Wittenbergplatz und Warschauer Straße. Fahrgäste müssen bis Gleisdreieck auf die U2 umsteigen und anschließend die U3 nutzen.
Die U3 ist derweil zwischen den Bahnhöfen Spichernstraße und Gleisdreieck unterbrochen. Die BVG empfiehlt die Umfahrung mit U9 und U2 oder alternativ auch mit der U7.
Die U4 fährt bis zum Abschluss der Bauarbeiten gar nicht. Stattdessen verkehrt auf der Linie ein Ersatzverkehr mit Bussen. Um zum U-Bahnhof Kurfürstenstraße zu gelangen, sollten Fahrgäste ab Bülowstraße die Buslinien M48, M85 nehmen oder zu Fuß gehen.
