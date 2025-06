Größte Cannabis-Messe der Welt mit Samy Deluxe und weiteren Highlights in Berlin

Berlin - Medizinisches Gras ist auf dem Vormarsch. Auf der größten Cannabis-Messe der Welt in Berlin wird seit Donnerstag daher nicht nur gekifft.

Auf der "Mary Jane" in Berlin sprechen Experten über Cannabis. © Mary Jane/blaaaftw

In den Hallen unter dem Funkturm präsentieren bis Sonntag (18 Uhr) rund 500 Aussteller auf der "Mary Jane" alles zum Thema Marihuana und Co. Unter ihnen zeigt auch der ehemalige Box-Weltmeister Mike Tyson (58) seine neuesten Produkte.

"Bundeskanzler Merz hat gefragt, was Bubatz ist. Die Mary Jane gibt die Antwort: Cannabis ist in der Gesellschaft angekommen und bringt die Menschen zusammen", so Veranstalterin und Mitbegründerin der Messe, Nhung Nguyen, rund ein Jahr nach der Teillegalisierung.

Bei einem am Freitag startenden Open-Air-Festival im Sommergarten des Messegeländes werden Top-Acts wie Samy Deluxe (47), Hayiti (32), Antifuchs (35) sowie Marvin Game (34) für noch mehr Stimmung sorgen. Auch ein Riesenrad wartet auf die Besucher.

Unter dem Motto "Cannabis first" wird auf den Ausschank von Alkohol verzichtet, denn im Fokus der Messe soll die Hanfpflanze stehen. Neben digitalisierten Balkon-Gewächshäusern, einer breitgefächerten Auswahl von nicht berauschenden CBD-Produkten gibt es auch Massage-Öle und Meditations-Tees zu entdecken.

Die Veranstalter der Mary Jane erwarten eigenen Angaben nach 60.000 Besucher.