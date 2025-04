Happy End! Nicht nur das Duo hat einen Weg aus dem Berliner Tierheim gefunden

Die Kaninchen Fussel und Blume wurden im März aus dem Berliner Tierheim vermittelt. © Screenshot/Instagram/tierschutzberlin

Im vergangenen März fanden insgesamt 242 der dort lebenden Tiere ein neues Zuhause. Darunter war auch das niedliche Kaninchen-Duo Fussel und Blume, die nun eine schöne Zukunft vor sich haben, wie ihre Pfleger auf Instagram mitteilten.

Summa summarum wurde diese Anzahl an Schützlingen adoptiert:

41 Hunde



Hunde 141 Katzen



Katzen 26 Kleintiere



31 Vögel



und drei Exoten





"DANKE allen, die dabei geholfen haben - unserem Team in Tierpflege, Praxis, Tierschutzberatung, am Infoschalter sowie Pflege- und Päppelstellen. Und Danke allen, die sich für eine Adoption bei uns entschieden haben", so das Tierheim erfreut über die erfolgreichen Vermittlungen.

Schließlich soll die Stelle nur eine Zwischenstation im Leben der Schützlinge und keineswegs auf Dauer sein. Bei ihren eigenen Menschen fühlen sich die Tiere am wohlsten. Daher sind noch weitere stetig auf der Suche nach einem Zuhause für immer mit ganz viel Liebe.