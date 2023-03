Klima-Volksentscheid: 100 Unternehmen appellieren an die Berliner

Am 26. März)haben Berlinerinnen und Berliner die Chance, in den Wahllokalen über den Volksentscheid zu Klimaneutralität Berlins abzustimmen.

Von Mia Goldstein

Berlin - In gut einer Woche (am 26. März) haben Berlinerinnen und Berliner die Chance, in den Wahllokalen über den Volksentscheid zur Klimaneutralität Berlins abzustimmen.

Mehr als 100 Berliner Unternehmer unterstützen den Klima-Volksentscheid. © Paul Zinken/dpa Bei dem Volksentscheid geht es darum, Berlin bereits in sieben Jahren klimaneutral zu machen - also schon bis 2030 und nicht erst im Jahr 2045. Dafür soll das Energiewendegesetz des Landes geändert werden. Dieses Vorhaben wird von mehr als hundert namhaften Berliner Unternehmen unterstützt, wie aus zwei offenen Briefen hervorgeht. Der Tagesspiegel hatte zuvor darüber berichtet. "Wir wollen (aber) am Ziel Klimaneutralität festhalten und dabei Haltung und Verantwortung zeigen für ein wettbewerbsfähiges, modernes, energieunabhängiges und lebenswertes Berlin", heißt es in dem von Jochen Wermuth (53) initiierten Aufruf an Berlins Bevölkerung. In den zwei offenen Briefen appellieren nicht nur Firmen, die mit erneuerbaren Energien ihr Geld verdienen, an die Hauptstadtbewohner, den Klima-Volksentscheid mit ihrer "Ja"-Stimme zu unterstützen. So zählen zu den Unterzeichnern des Appells das Nachbarschaftsnetzwerk "nebenan.de", das Preisvergleichsportal "Idealo", die Online-Bank "N26", der Online-Optiker "Mister Spex", der Getränkehersteller "Ostmost" und der Spieleentwickler "Gameduell". Der Unternehmer und Investor Jochen Wermuth hält die Klimaneutralität Berlins bis zum Jahr 2030 für "garantiert machbar".

Berlin dürfe den Anschluss nicht verlieren