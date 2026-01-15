Nach Einbruch bei Füchsen Berlin: Diebe gefasst, aber wo ist die Meisterschale?

Berlin - Aufatmen bei den Füchsen Berlin ? Nach dem Einbruch in die Geschäftsstelle im vergangenen November sind die Diebe der Meisterschale offenbar gefasst.

Die Ermittler haben zahlreiche Beweisstücke sichergestellt. (Symbolfoto) © Christoph Soeder/dpa

Bereits am Dienstag nahmen Ermittler in diesem Zusammenhang zwei mutmaßliche Täter im Alter von 41 und 62 Jahren fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Der Verbleib der wertvollen Trophäe für den Sieg, den die Berliner im vergangenen Juni in der Handball-Bundesliga errungen hatten, bleibt jedoch weiter ungeklärt. Höchstwahrscheinlich wurde das gute Stück von den Ganoven eingeschmolzen!

Bei den andauernden Durchsuchungen in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg sowie in Brandenburg sind nach Angaben der Behörde jedenfalls ein Schmelzofen sowie ein eingeschmolzener Sterling-Silberbarren sichergestellt worden.

Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte unter anderem Gold im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrags sowie 15.000 Euro Bargeld. Auch in Mecklenburg-Vorpommern laufen weiterhin Ermittlungen, die in Verbindung mit den Tatverdächtigen stehen sollen.