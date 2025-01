Berlinale-Programm steht: Diese Stars werden erwartet

Bei der 75. Berlinale wird auch das Biopic "Like A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (29) gezeigt. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Als deutsche Schauspieler kündigten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin August Diehl (49), Hanna Schygulla (81), Tom Wlaschiha (51) und Sibel Kekilli (44) in Produktionen an, die in das Rennen um den Goldenen Bären gehen.

Chalamet ("Dune") kommt mit dem Biopic "Like A Complete Unknown" über Musik-Legende Bob Dylan (83). Der Film von James Mangold (61) wird in einer Special Gala nicht im Wettbewerb gezeigt.

Auch Edward Norton (55) und Elle Fanning (26) gehören zum Cast. In der Regel reisen die Stars zu Galas oder Premieren an.

In der Reihe Wettbewerb laufen dieses Mal 19 Filme - unter anderem von Richard Linklater (64), Michel Franco (45) und Hong Sangsoo (64). Produktionen aus 26 Ländern seien vertreten.

Linklater ("Boyhood") erzählt in "Blue Moon" vom Songtexter Lorenz Hart, der in eine Lebenskrise gerät. Zur Besetzung gehören Ethan Hawke (54), Margaret Qualley (30), Bobby Cannavale (54) und Andrew Scott (48).