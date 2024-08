Berliner Pop-Kultur-Festival feiert Geburtstag: Darum gibt es diesmal keine Boykottaufrufe

Auf einem Pressetermin wird das Programm vorgestellt. © Jens Kalaene/dpa

Eröffnet wird es am heutigen Mittwochabend unter anderem von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (69, Grüne) und musikalisch vom Duo Twin Flame mit spirituellem Sound.

Auf dem Programm in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg stehen unter anderem die Künstlerin Ilgen-Nur ("It's All Happening") oder das Pop-Duo Blumengarten ("Rosa Rugosa").

Bis Freitag wollen die Veranstalter eine musikalische Bandbreite zeigen: Psych-Rock, Punk, Elektropop, Hip-Hop und R'nB. Ein besonderer Fokus liege in diesem Jahr auf Afro-Pop und afrikanischen Künstlern, hieß es weiter.

Außer den Konzerten sind auch Partys mit DJs, eine Ausstellung, Gesprächsrunden und Perfomances angekündigt. Der Eintritt für alle drei Tage kostet rund 81 Euro, eine Tageskarte etwa 35 Euro.

Festival-Chefin Marie von der Heydt hatte rund zwei Wochen vor Festivalstart gesagt, man wolle anregen und überraschen - "auch jenseits des musikalischen Mainstreams".