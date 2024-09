"Block Party" im Görli: Peter Fox spielt nächstes Gratis-Konzert in Berlin!

Berlin - Schüttel' Deinen Speck! Der Berliner Musiker Peter Fox (53) spielt ein weiteres Überraschungskonzert in seiner Heimatstadt. Bei dem Gratis-Gig tritt der Seeed-Frontmann zusammen mit anderen Künstlern im Görlitzer Park in Kreuzberg auf.

Die Show firmiert unter dem Titel "Block Party" und geht am heutigen Samstag ab 18 Uhr los, wie Peter Fox in seiner Instagram-Story verkündete.

Auch der Görlitzer Park war bereits Schauplatz von unangekündigten Konzerten. So traten die Rapper von K.I.Z. am 21. Juni am Rande der Fête de la Musique vor Tausenden Fans in dem Park auf.