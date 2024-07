CSD in Berlin: Laut, bunt, fröhlich, Grönemeyer und jede Menge Politik

Berlin - Hunderttausende ziehen am Samstag wieder für die Rechte der queeren Community durch die Stadt.

Unzählige Menschen werden am Samstag die Straßen der Hauptstadt bevölkern, um sich für die Rechte der queeren Community stark zu machen. © Fabian Sommer/dpa

Die Organisatoren des 46. Christopher Street Day (CSD) erwarten bis zu einer halben Million Menschen, die unter dem Motto "Nur gemeinsam stark - Für Demokratie und Vielfalt" durch Berlin bis zur Siegessäule ziehen.

Der Musiker Herbert Grönemeyer (68) ist Special Guest. Der Sänger werde auf der Bühne der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor dabei sein, gaben die Veranstalter bekannt.

"Er steht wie kein anderer für das diesjährige CSD-Motto "Demokratie und Vielfalt" ein", hieß es. Grönemeyer engagiere sich seit Jahrzehnten sozial und politisch, gerade auch für Land und Demokratie.

Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.

In der Vergangenheit hatte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) die Eröffnungsrede gehalten. Im vergangenen Jahr hatte er dabei in Aussicht gestellt, eine Bundesratsinitiative für die Aufnahme von queeren Menschen in Artikel 3 des Grundgesetzes voranzutreiben.

Hinter den Kulissen herrscht nun Verärgerung: Die CSD-Verantwortlichen hatten ihn zuletzt mehrfach gedrängt, Wort zu halten.