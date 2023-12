Finch rasend vor Wut! Das bringt ihn auf die Palme

Rapper Finch (33) fühlt sich von der Rap-Szene nicht genügend akzeptiert und gewürdigt. © Screenshot/Instagram/finch (Bildmontage)

Der Ost-Berliner Rapper ist dafür bekannt, seine Meinung offen und direkt zu äußern. So auch am gestrigen Mittwochabend, als er in seiner Instagram-Story nur so vor Wut kochte.

Der Grund dafür war seine Nicht-Nominierung für die besten Alben und die besten Live-Performances des Jahres bei HipHop.de.

Der 33-Jährige sagte ganz unverblümt: "Kein Hate an die anderen Künstler, aber zumindest in der Kategorie Liveact ziehe ich die Hälfte zahlentechnisch ab." Diese Behauptung belegte er mit Zahlen. So spielt er bei seiner im nächsten Sommer startenden "10 Jahre Finch"-Tour vor schon jetzt mehr als 140.000 Menschen.

Wieso wird der Rapper trotz solcher Zahlen bei den Votings meist links liegen gelassen? Er hat dazu eine einfache Erklärung: "Wir sind den meisten einfach nicht Mainstream genug."