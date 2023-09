Flying Steps inszenieren Hänsel und Gretel: "Social Media frisst unsere Kinder!"

Dimitri aus Russland ist als Hänsel zu sehen. Alina, die aus der Ukraine geflüchtet ist, gibt Gretel. © Flying Steps

Die Berliner Dance Company inszeniert ein wichtiges Thema: Sie verknüpft in der neuen Produktion tänzerisch und musikalisch die Rolle der neuen Medien für Kinder mit dem bekannten Märchen.

"Der Hunger der Kinder von heute ist der Hunger nach Aufmerksamkeit. Und die Verführung des Lebkuchenhauses, der sie nicht widerstehen können, ist die Macht der Social Media", wird Vartan Bassil in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Autodidakt, der die Tanzgruppe 1993 gründete und mit seinen Mitstreitern vierfacher Breakdance-Weltmeister wurde, stellte sich außerdem die Frage: "Was wäre heute eigentlich die Hexe, die sie in die Käfige sperrt?", wie er in einer Presserunde am heutigen Donnerstag verriet.

Die Antwort war schnell gefunden: "Wir haben heute Influencerinnen, die Content haben, die keinen Mehrwert bieten, sondern nur Zeit stehlen." Demnach füttere die Hexe "Kinder mit etwas, von dem sie nicht satt werden und frisst sie dabei mit Haut und Haaren auf. Social Media frisst unsere Kinder!"

Der Gründer der erfolgreichen Tanzschule weiß als Familienvater, wovon er redet: "Die Kinder verschwimmen alle in der digitalen Welt. Die spielen nicht mehr draußen." Von daher passe "das Thema gut mit einem kleinen Twist in die heutige Zeit", erklärte er weiter.