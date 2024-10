Franziska Giffey schneidet im "Telespargel" gigantische Geburtstagstorte an

Für Giffey ist das Wahrzeichen der Bundeshauptstadt am Alexanderplatz nach eigenem Bekunden auch Teil ihrer Kindheitserinnerungen. Daraufhin präsentierte sie das Berliner Fernsehturmbärchen von 1987. "Ich habe das von meinen Eltern geschenkt bekommen, als ich neun Jahre alt war", erzählte Giffey, die 1978 in Frankfurt (Oder) geboren wurde.

Zu Beginn ihrer Rede richtete sich Giffey auch an die "liebe Frau Jünemann, die ich gerade in der U-Bahn getroffen habe, die einfach Berlinerin ist und dabei sein möchte, wenn die Torte angeschnitten wird."

Giffey war als Kind zum ersten Mal auf dem Berliner Fernsehturm. © Denis Zielke/TAG24

Übrigens ist es reiner Zufall, dass der Geburtstag des Berliner Fernsehturms ausgerechnet auf den Tag der Deutschen Einheit fällt.

Es sei eine "unglaubliche Fügung des Schicksals, dass dieser Ort zu einem Symbol der Freiheit geworden ist", so Giffey zur Eröffnung des 368 Meter hohen Riesen am Alexanderplatz, der damals von Ostberlinern "Telespargel" genannt wurde.

Die SPD-Politikerin blickte mit einem Glitzern in den Augen auf ihren ersten Besuch als Kind zurück. "Mich hatte der Blick über die Stadt fasziniert. Wie riesig sie ist und wie klein die Autos sind." Da war sie sechs oder sieben Jahre alt, wie sie TAG24 verriet.

Bei einem Gespräch über den Fernsehturm drängt sich auch die Frage nach dem Fernsehen an sich auf. Danach erkundigt, ob sie TV schaut und was bei ihr über die Mattscheibe flimmert, plauderte Giffey aus: "Ich schaue mir freitags die heute-show im ZDF an. Das ist so mein einziger Fernsehtermin in der Woche."

Nachrichten verfolgt Berlins frühere Regierende Bürgermeisterin natürlich auch. Und wie sieht es mit Trash-TV aus? Ein klares Nein. "Dafür ist mir die Zeit zu schade."

Übrigens: Im Frühjahr 2025 eröffnet Star-Koch Tim Raue (50) auf 207 Metern Höhe sein neues Restaurant "Sphere by Tim Raue".