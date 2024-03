Girlpower beim Pop-Musical "SIX" in Berlin: Liebe und Leidenschaft lassen Publikum ausflippen

Berlin - "Vorhang auf und Bühne frei!", hieß es für das britische Pop-Musical "SIX" am Mittwochabend im Berliner Admiralspalast. Die sechs Ex-Frauen des englischen Königs Heinrich VIII. konkurrierten darum, welche von ihnen das schrecklichste Schicksal erlitten hat. Dabei kommen Verrat und Macht, aber auch Humor und Liebe nicht zu kurz.

Das moderne Pop-Musical erreicht auf TikTok und YouTube eine ganz neue Generation von Theatergängern und lockte diese auch am Mittwoch in den Admiralspalast.

Bei dem Gesangs-Battle muss jede Königin einen Song von Pop-Ikonen wie Beyoncé (42), Adele (35) und Ariana Grande (30) performen, um sich zu beweisen und am Ende Anführerin der Girl-Group zu werden.

Drei Wochen später bandelte er mit der 30 Jahre jüngeren Katherine Howard an. Sie wurde wegen Ehebruchs nach zwei Jahren Ehe geköpft.

Die vierte Ehefrau war Anna of Cleves. Sie weckte Heinrichs Interesse aufgrund günstiger politischer Verbindungen, sodass er sie heirate. Doch da Heinrich keine Erfolge verbuchen konnte, ließ er sich scheiden.

Catherine of Aragon ist die erste seiner Frauen, die es ganze 24 Jahre mit Heinrich aushält. Doch da sie ihm keinen Sohn schenken kann, lässt er sich scheiden.

"SIX" wurde von den beiden Cambridge-Studenten Toby Marlow und Lucy Moss während eines Poesie-Kurses geschrieben.

Das seit einigen Jahren im Londoner West End und am Broadway in New York aufgeführte Musical, ist bis zum 24. März im Admiralspalast zu sehen. Danach zieht die freche Girl-Group weiter nach München, wo sie im Deutschen Theater zu sehen sein werden.

Den Queens wurde am Ende der Vorstellung in Berlin für ihr Female Empowerment mit Standing-Ovation gedankt.