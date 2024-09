Hallervorden feiert Friedens-Gala mit Mega-Staraufgebot in Berlin - und das gratis!

Berlin - Zum Weltfriedenstag lädt Entertainer Dieter Hallervorden (89) am heutigen Samstag zu einer großen Gala ins Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse". Erwartet werden allerhand Stars und Sternchen.

Schauspieler und Intendant Dieter Hallervorden will ein deutliches Zeichen für den Frieden in der Welt setzen. © Hannes P. Albert/dpa

"In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu bersten scheint und es an allen Ecken und Enden brennt, möchte ich zusammen mit zahlreichen Mitstreitern ein Zeichen setzen", erklärte Hallervorden vorab.

Das Event findet von 12 bis 13.30 Uhr in dem bekannten Theater am Theodor-Heuss-Platz in Westend statt. Und das Beste ist: Der Eintritt ist gratis!

"Palim Palim"-Komödiant Hallervorden hatte "Die Wühlmäuse" im Dezember 1960 - als vor fast 24 Jahren - gemeinsam mit einigen Mitstreitern gegründet.

Auch zur heutigen Gala hat sich der Schauspieler einige berühmte Kollegen eingeladen: Darunter befinden sich etwa Linken-Politiker Gregor Gysi (76), der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU), "Die Prinzen"-Frontmann Sebastian Krumbiegel (58), Schriftsteller Wladimir Kaminer (57), Schauspielerin Caroline Beil (57), Entertainer Julian F.M. Stoeckel (37) und viele mehr.

Das Programm reicht von Wortbeiträgen über Musik bis hin zu Tanzdarbietungen. Videobotschaften gibt es unter anderem von "Tatort"-Schauspieler Axel Prahl (64).