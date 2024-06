Hallo Sommer! Fête de la Musique lädt zum größten Straßenfestivals Berlins ein

Berlin verwandelt sich während der Fête de la Musique am kommenden Freitag zu einem der größten Umsonst-und-draußen (später-auch-drinnen)-Festival Berlins.

Von Mia Goldstein

Berlin - Der Sommeranfang naht - und das will gebührend gefeiert werden. Die Hauptstadt verwandelt sich während der Fête de la Musique am kommenden Freitag zu einem der größten Umsonst-und-draußen (später-auch-drinnen)-Festival in Berlin.

Auch am Brandenburger Tor fanden im vergangenen Jahr Konzerte zur Fête de la Musique statt. © Soeren Stache/dpa Profis und Laien musizieren bei freiem Eintritt und ohne Gage auf über 900 Veranstaltungen in allen Bezirken der Stadt. Sämtliche musikalische Stilrichtungen sind in der Zeit von 16 bis 22 Uhr auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen an über 250 Orten zu vernehmen. Doch um 22 Uhr ist in der feierwütigen Hauptstadt noch lange nicht Schluss. In rund 30 Locations kann bis in die frühen Morgenstunden nicht nur abgetanzt werden. Neben etlichen Clubs haben auch Cafés, Bars und Kneipen geöffnet, die ihr Programm indoor fortsetzen.

Musikfest mit spannenden Tönen