Hollywood-Star gibt spontanes Konzert am Alexanderplatz in Berlin!

Berlin - Nanu, den kennt man doch! Sänger und Hollywood-Star Jared Leto (52) hat seine Fans am Montagnachmittag mit einem spontanen Konzert auf dem Alexanderplatz in Berlin überrascht.

Umringt von seinen Fans gab sich Jared Leto (52) in Berlin ganz nahbar. © Screenshot/X/fak3plastic (Bildmontage)

Zahlreiche Videos auf X (ehemals Twitter) und in anderen sozialen Netzwerken dokumentierten den Auftritt des Schauspielers.

Bei strahlendem Sonnenschein steht Leto inmitten seiner Fans auf dem Platz und gibt mit der Gitarre einige seiner Songs zum Besten.

Darunter auch der Megahit "The Kill (Bury Me)" von Letos Band "Thirty Seconds to Mars". Der Sänger performte den Song zusammen mit den Fans, die textsicher mitsangen.

Mit dem Cowboyhut und der großen Sonnenbrille brachte der 52-Jährige eine gute Portion Hollywood-Glamour in die Hauptstadt.

Die Menschentraube wuchs immer weiter an, die Fans waren begeistert und machten Selfies mit dem Rockstar. Insgesamt wirkte die Stimmung bei dem Gratis-Konzert gelöst und entspannt.