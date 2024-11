"Nicht leicht, seine Freunde zu verraten": Stasi-Drama auf den Spuren einer Überzeugungstäterin

"Monika Haeger: Inside Stasi" erzählt die Geschichte einer Stasi-Spionin. TAG24 war bei der Aufführung des Doku-Dramas in der Stasi-Zentrale in Berlin dabei.

Von Christoph Carsten

Berlin - Das Theaterstück "Monika Haeger: Inside Stasi" bringt die Bekenntnisse einer Stasi-Agentin auf die Bühne. 35 Jahre nach dem Mauerfall kehrt Nicole Heinrichs Doku-Drama an den Ort zurück, an dem das Unrecht geplant und verwaltet wurde. TAG24 hat sich die Inszenierung in der früheren Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg angeschaut.

Schauspielerin Anja Kimmelmann überzeugt in ihrer Rolle als Stasi-Agentin Monika Haeger. © Nicole Heinrich Haus 22, großer Saal: Wo sich an diesem Abend nach und nach die Reihen vor der Bühne füllen, hatte auch Monika Haeger (1945-2006) einst ihren großen Auftritt. Genau hier schüttelte die Spionin Hände von Stasi-Größen und ließ sich zu ihrem unermüdlichen Einsatz gegen die Feinde des Sozialismus beglückwünschen. Vor solch einer Kulisse braucht es nicht viel, um das Berliner Publikum in die beklemmend-trüben Tage der Diktatur zu versetzen. Das Bühnenbild beschränkt sich auf wenige Requisiten: Dunkle Möbel, DDR-Flagge, ein Plakat von Erich Honecker (1912-1994), ein altes Tonbandgerät. Monika Haeger (gespielt von Anja Kimmelmann) betritt die Szene. Die frühere informelle Stasi-Mitarbeiterin will sich erklären, will begründen, warum sie über Jahre den eigenen Freundeskreis ausspionierte und ans Messer lieferte. Berlin Kultur & Leute "Babylon Berlin": Kult-Serie sucht 1500 Komparsen in Berlin und Brandenburg "In Ostberlin lebt eine Frau, die ich mal belogen habe", lässt die Regisseurin ihre Protagonistin zu Beginn sagen. Entlang der Selbstauskünfte der damaligen Stasi-Agentin folgt Nicole Heinrich im Verlauf des Dramas den Spuren eines von Widersprüchen geprägten Lebens.

"Monika Haeger: Inside Stasi" in Berlin: Was trieb die Spionin an?

Mit der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg wählte Theatermacherin Nicole Heinrich für ihre neueste Inszenierung einen besonderen Ort. © TAG24, Nicole Heinrich (Bildmontage) Getragen wird das Ein-Personen-Stück über 120 Minuten von der Präsenz und der fulminanten Darbietung Anja Kimmelmanns. Galt die historische Monika Haeger als eher unscheinbar, entwirft die Schauspielerin ihre Figur als grandios-gerissene Vorkämpferin des Sozialismus - und lässt die Zuschauer ständig zwischen Abscheu und Faszination schwanken. In "Monika Haeger: Inside Stasi" erzählt Nicole Heinrich die Geschichte einer Frau, die von der eigenen Mutter verstoßen wird und fortan in den berüchtigten Kinderheimen der DDR die Parteilinie eingeimpft bekommt. Später macht Haeger selbst bei der Stasi Karriere. Sie schafft es, sich in den Kreis um Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley (1945-2010) einzuschleusen und kann die Behörden auf diese Weise zuverlässig mit Informationen über die Aktivitäten der oppositionellen "Frauen für den Frieden" beliefern. Berlin Kultur & Leute Punk-Band "Pussy Riot" gibt Gratis-Konzert zum Mauerfall-Jahrestag in Berlin! "Es ist nicht leicht, seine Freunde zu verraten, aber es musste sein", sagt die Monika Haeger des Stücks an einer Stelle. An einer anderen heißt es: "Wenn man auf der guten Seite steht, ist alles gerechtfertigt." Im unerschütterlichen Glaube an die vermeintlich gerechte Sache wird aus dem einstigen Opfer des Regimes eine Gehilfin des Unrechts. Regisseurin Nicole Heinrich nennt das die "Haeger-Haltung".

Regisseurin Nicole Heinrich: Historischer Theaterstoff wirft aktuelle Fragen auf