Justin Timberlake als Headliner bei Lollapalooza angekündigt

US-Star Justin Timberlake (44) kommt im Sommer in die Hauptstadt. © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa, Joerg Carstensen/dpa (Bildmontage)

Der Popstar legt auf seiner Welttournee einen Zwischenstopp in der deutschen Hauptstadt ein und hat im Reisegepäck sowohl seine Klassiker, als auch die neuen Hits dabei. "Rock Your Body!"

Auf den Bühnen im Olympiastadion und im Olympiapark sind neben Timberlake zahlreiche Stars und Newcomer aus unterschiedlichsten Genres von Pop über Indie bis hin zu elektronischer Musik zu erleben.

Für K-Pop-Anhänger gibt es in diesem Jahr ein besonderes Highlight: Der südkoreanische Superstar j-hope (31), der nach dem Welterfolg von BTS auch auf Solopfaden wandelt, gibt in Berlin einen seiner wenigen Europa-Auftritte.

Die britische Ausnahmekünstlerin Raye (27) ist bekannt für ihre Live-Qualitäten und ihren Mega-Hit "Escapism" von 2023, der auch heute noch ein großer Song ist. Die Londoner Musikerinnen von The Last Dinner Party sorgten zuletzt nicht nur in ihrer britischen Heimat für Furore und zeigten auf ihrem Debüt "Prelude to Ecstasy" wie Ekstase in feministisch geht.

Tanzbar wird es garantiert auch bei Trance-Legende Armin van Buuren (48), der eine energetische Show verspricht.