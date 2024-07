Not-OP bei Frontmann: Queens of the Stone Age sagen Konzert in Berlin ab

Berlin - Die US-Rockband Queens of the Stone Age wird kommende Woche nicht in Berlin auftreten.

US-Sänger Josh Homme (51) muss in Nordamerika notoperiert werden. © Daniel Deslover/ZUMA Wire/dpa

"Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren", teilte die Band am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit.

Josh Homme (51) ist der Frontsänger der Gruppe. Weshalb er ins Krankenhaus muss, schrieb die Band nicht.

Am Mittwoch war ein Konzert in Frankreich geplant, danach sollte es in weitere europäische Länder gehen. Kommenden Dienstag wollten die Rocker in der Zitadelle Spandau auftreten - daraus wird vorerst nichts.

"Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und teilen Eure Frustration und Enttäuschung", hieß es auf Instagram.