"Rave the Planet" feiert Berlins Kulturerbe: Techno-Trucks stehen bereit

Berlin - Auf der "Rave The Planet"- Parade in Berlin werden im August hunderttausend Techno-Fans zum Beat des neuen Kulturerbes tanzen. Die Musik-Trucks sowie das Line-up nehmen allmählich Form an.

So ziehen am 17. August von 14 Uhr bis 22 Uhr die bereits jetzt ausgebuchten 30 Parade-Wagen über die Straße des 17. Juni, begleitet von tanzenden Techno-Fans.

Auf einem Musik-Truck feiern Raver zu elektronischer Musik am Brandenburger Tor. © Christoph Soeder/dpa

Im Juli vergangenen Jahres hatten der Polizei zufolge circa 200.000 Techno-Fans am "Rave The Planet"-Fest teilgenommen.

Da die Berliner Techno-Kultur seit dem 13. März zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe gehört, ist anzunehmen, dass der Sommer-Rave noch besser besucht wird als gewohnt.

Schließlich gilt es, den Berliner Techno als Kulturgut zu schützen und entsprechend zu zelebrieren.

Die "Rave The Planet"-Parade ist ein "Safe-Space, ein Ort des Respekts, der Gemeinschaft, der Selbstentfaltung, der Freiheit und der Liebe", so die Betreiber. In der toleranten Techno-Kultur wird jegliche Diskriminierung wie Rassismus, Sexismus, Ableismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus et cetera nicht geduldet.

Derzeit suchen die Veranstalter nach engagierten Menschen, die Teil des Parade-Teams werden möchten. Jeder ist eingeladen, sich mit den eigenen, besonderen Fähigkeiten einzubringen, neue Leute kennenzulernen und Freunde zu finden.