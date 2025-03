Typisch Berliner Bürokratie: Harald Juhnke bekommt Platz am Ku'damm - irgendwann!

Im Gegenteil, es könnte noch eine Zeit lang dauern, bis es so weit ist, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf dpa-Anfrage mitteilte. Juhnke starb am 1. April 2005.

Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (52, CDU), befürwortet, dass Juhnkes 20. Todestag ein würdiger Anlass ist, um in besonderer Weise an sein Lebenswerk zu erinnern. © Sebastian Gollnow/dpa

Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (52, CDU), teilte zu den Umbenennungsplänen mit: "Ich freue mich, dass mit dem Harald-Juhnke-Platz am Ku’damm bald ein sichtbares Zeichen für die enge Verbundenheit der Stadt mit Harald Juhnke gesetzt wird."

Juhnke sei einer der größten Entertainer Deutschlands gewesen und als Schauspieler, Sänger und Showmaster in Berlin unvergessen. "Mit seinem Witz und seiner Nonchalance hat er sich in die Herzen von Millionen von Menschen gespielt. Sein 20. Todestag ist ein würdiger Anlass, um in besonderer Weise an sein Lebenswerk zu erinnern."

Die Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf hat am 20. März einstimmig einem Antrag zugestimmt, in dem vorgeschlagen wird, einen Platz an der Ecke Kurfürstendamm/Uhland- und Grolmannstraße nach Juhnke zu benennen. Die FDP im Bezirk hat das Schild mit der Aufschrift "Harald-Juhnke-Platz" schon anfertigen lassen.

Juhnke wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren und startete früh eine Karriere als Schauspieler. Rund fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den prägenden Figuren der Unterhaltungsbranche im Theater und deutschen Fernsehen. Eng verbunden war er mit der Theaterszene im Berliner Westen.