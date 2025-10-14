Ratten übernehmen Berlin: Plage in fast allen Bezirken

Berlin - Fast alle der zwölf Berliner Bezirke leiden unter einer Rattenplage. Viele tausend Meldungen zu den Schädlingen gehen jedes Jahr bei den zuständigen Gesundheitsämtern und Grünflächenämtern ein.

Berlin leidet unter einer Rattenplage. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Grünen hervor.

So schreibt das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf: "Hauptursache für die hohe Rattenpopulation ist die permanente Verschmutzung der Anlagen durch Speisereste/ Taubenfütterung, die von Bürgern hinterlassen werden."

In Friedrichshain-Kreuzberg werden vor allem die Kottbusser Brücke, der Traveplatz, der Boxhagener Platz und der Lausitzer Platz als Orte mit vielen Ratten genannt.

Gründe seien Lebensmittelreste etwa in Parks, die Vogelfütterung und "die zunehmende Verschmutzung und Verwahrlosung öffentlicher und privater Flächen".

Diese Gründe gelten letztlich für große Teile Berlins. Von einem starken Rattenbefall an bestimmten Orten schreiben auch die Bezirke Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick, Reinickendorf und Lichtenberg.

In Neukölln finden sich ausgeprägte Populationen von Wohngebieten bis zu Gewerbegebieten im gesamten Bezirk. Nur in Spandau meldet der Bezirk "Fehlanzeige".