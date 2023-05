Chaos und Wut zum Deutschlandticket-Start: Das müssen Berliner jetzt tun

Berlin - Lange mussten die Bürger auf den Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets warten, jetzt ist er da: Das Deutschlandticket ist zwar 40 Euro im Monat teurer, aber dennoch beliebt. Seit dem 1. Mai können Berliner wieder mit Bus und Bahn (Regio) durch ganz Deutschland fahren - theoretisch. Der Start verlief in Berlin eher holprig.

Lange Schlangen kurz vor dem 1. Mai am Bahnhof Zoo. Viele warten noch immer auf die Zustellung ihres Deutschland-Tickets. © Carsten Koall/dpa, Hannes P. Albert/dpa

"Deine Bestellung wurde erfolgreich bearbeitet. Wir senden dir rechtzeitig zum Beginn deines Abos eine Chipkarte zu", hieß es bei Abschluss der Vorbestellung. Die Realität sieht aber anders aus.

Noch immer warten Berliner auf die Zustellung ihrer Karte und das trotz teilweiser wochenlanger Vorbestellung. So groß wie die Schlangen vor dem BVG-Kundencenter, so groß ist der Frust in den sozialen Medien.



"Hab das Deutschlandticket gerade wieder gekündigt. Nächsten Monat probiere ich einen anderen Verkehrsverbund, der hoffentlich die Chipkarte dann auch rechtzeitig zusendet. Danke für Nichts!", beschwert sich beispielsweise ein wütender Kunde bei Twitter.

Er ist nicht der einzige, der sich ärgert. Manche wollen das Deutschlandticket sogar schon im März bestellt haben, warten aber noch immer. Das sorgt für Verwunderung: Brauchen sie jetzt für eine normale S-Bahn-Fahrt zur Arbeit ein neues Ticket?

Normalerweise gilt: Wer ohne Ticket fährt, fährt schwarz - auch wenn man es nur vergessen hat und nachweisen kann, dass man einen gültigen Fahrschein besitzt. Am Ende muss man trotzdem zahlen. Zwar nur sieben Euro anstatt 60 Euro, aber man muss zahlen!