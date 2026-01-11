Gedenken in Berlin: Tausende erinnern an Ermordung von Luxemburg und Liebknecht

Berlin - Mehr als ein Jahrhundert nach der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (beide †47) haben Tausende Menschen in Berlin an die beiden Kommunistenführer erinnert.

Bei einer Demonstration haben sich am Sonntag rund 8000 Menschen versammelt, um den ermordeten Kommunistenführern Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu gedenken. © Christophe Gateau/dpa

Rund 8000 Menschen hätten sich an der zentralen Demonstration beteiligt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Anders als in den Vorjahren habe es bisher keine Ausschreitungen gegeben.

Vereinzelt sei Pyrotechnik abgebrannt, aber niemand verletzt worden, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Zunächst sei die Demonstration "ohne große Vorkommnisse" verlaufen. Die Behörde setzte rund 500 Einsatzkräfte ein.

Die Parteichefs der Linken legten an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde rote Nelken nieder.

Dort waren die Bundesvorsitzenden Ines Schwerdtner (36) und Jan van Aken (64) sowie die Linke-Spitzenkandidatin zur Berliner Abgeordnetenhauswahl, Elif Eralp (45).