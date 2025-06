07.06.2025 06:33 Karneval der Kulturen und Fahrzeugkorsos: Verkehr am Pfingstsamstag

Am Pfingstsamstag ist viel los in der Hauptstadt. Wer mit dem Auto in Berlin unterwegs ist, findet hier die wichtigsten Verkehrseinschränkungen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Pfingstsamstag ist viel los in der Hauptstadt. Wer mit dem Auto in Berlin unterwegs ist, findet hier die wichtigsten Verkehrseinschränkungen auf einen Blick. Der Karneval der Kulturen führt in Berlin auch in diesem Jahr zu Einschränkungen für Autofahrer. © Annette Riedl/dpa Der große Umzug beim diesjährigen Karneval der Kulturen findet zwar erst am Sonntag auf seiner neuen Route auf der B1/5 (Frankfurter Allee – Karl-Marx-Allee) statt. Doch zur Vorbereitung gibt es auf der Karl-Marx-Allee stadteinwärts schon am Samstag ab etwa 8 Uhr in Höhe des ehemaligen Kinos Kosmos in Friedrichshain nur zwei Spuren.

Der Kinderkarneval der Kulturen zieht von 12.30 Uhr bis 14 Uhr durch Kreuzberg. Der Umzug verläuft vom Mariannenplatz über Mariannenstraße, Oranienstraße, Querung Skalitzer Straße und Wiener Straße zum Görlitzer Park. Berlin Lokal Mehrere 10.000 Radler: ADFC-Sternfahrt rollt durch Berlin - viele Straßen gesperrt Beeinträchtigungen werden im Bereich Skalitzer Straße (U-Bahnhof Görlitzer Park) erwartet. Zwei Kundgebungen führen ab dem Nachmittag und bis zum späten Abend zu Verkehrseinschränkungen: Den Anfang macht von 14 bis 17 Uhr eine pro-palästinensische Veranstaltung auf der Friedrichstraße im Bereich Checkpoint Charlie. Von 17 bis 22 Uhr folgt im Bereich Axel-Springer-Straße/Rudi-Dutschke-Straße ein Protest gegen die "Bild"-Zeitung. Keine Einschränkungen im ÖPNV In Mitte gibt es am Samstag ab dem Mittag eine Fahrraddemo. © Fabian Sommer/dpa Schließlich finden am Samstag noch zwei Fahrzeugkorsos in Berlin statt. Beim ersten Korso sind die Teilnehmer auf elektrischen Motorrädern unterwegs. Dieser soll von 19 bis 21 Uhr dauern. Die Route führt von der Modersohnstraße über die Stralauer Allee, Oberbaumstraße, Skalitzer Straße, Kottbusser Tor, Skalitzer Straße, Wassertorplatz, Gitschiner Straße, Hallesches Ufer, Reichpietschufer, Von-der-Heydt-Straße, Klingelhöferstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Straße des 17. Juni, Ebertstraße, Behrenstraße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Schloßplatz, Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße, Karl-Marx-Allee, Strausberger Platz, Lichtenberger Straße, Holzmarktstraße, Mühlenstraße und Stralauer Allee zurück zur Modersohnstraße Berlin Lokal Berlin wird mit diesem Volksbegehren vor Hitze und Überschwemmungen geschützt Bereits um 12 Uhr startet in Mitte an der Neuen Wache (Unter den Linden) ein Korso mit Fahrrädern, E-Rollern und Inlinern. Bis 17 Uhr fahren die Teilnehmer über die Friedrichstraße, Kochstraße, Wilhelmstraße, Leipziger Straße, Potsdamer Straße, Winterfeldstraße, Maaßenstraße, Nollendorfplatz, Kleiststraße, Wittenbergplatz, Tauentzienstraße, Kurfürstendamm, Joachimsthaler Straße, Hardenbergstraße Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Bachstraße, Altonaer Straße, Levetzowstraße, Gotzkowskystraße, Turmstraße, Stromstraße, Alt-Moabit, Invalidenstraße, Caroline-Michaelis-Straße, Julie-Wolfthorn-Straße, Bernauer Straße, Mauerpark, Eberswalder Straße, Schönhauser Allee, Kastanienallee, Zionskirchstraße, Veteranenstraße, Brunnenstraße, Torstraße, Rosa-Luxemburg-Straße, Memhardstraße und Karl-Liebknecht-Straße bis Lustgarten. Für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) sind für Samstag keine weiteren Besonderheiten angekündigt.

