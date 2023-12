Kontrolle in Berliner Flüchtlingszentrum: 55 Wachleute sofort vom Dienst entbunden

Bei einer Kontrolle des Sicherheitspersonals im Flüchtlingszentrum in Berlin-Tegel sind zahlreiche Verstöße festgestellt worden. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Das ergab eine Kontrolle von LKA, Zoll und Ordnungsamt, die von Sonntagabend bis in die Nacht zu Montag andauerte, wie die Polizei am Mittag mitteilte.

Demnach mussten 55 Wachleute anschließend sofort ihren Dienst beenden. Die Ermittler haben insgesamt 87 Verfahren wegen Verstößen gegen die Bewachungsverordnung eingeleitet.

Bei dem Einsatz, an dem rund 120 Beamte beteiligt waren, wurden zwischen 20.15 Uhr und 2 Uhr Nachts 183 Beschäftige des Flüchtlingszentrums überprüft.

In der vergangenen Woche kam es in dem Ankunftszentrum in Tegel zu einer Massenschlägerei, an der rund 100 Personen beteiligt waren. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.