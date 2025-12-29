Wann werden in Berlin die Weihnachtsbäume eingesammelt?

Berlin - Alle Jahre wieder kümmert sich die Berliner Stadtreinigung (BSR) um die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Hauptstadt. Wann werden die Tannen diesmal abgeholt und was gilt es dabei zu beachten?

Die BSR holt die ausrangierten Weihnachtsbäume ab dem 10. Januar ab. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bäume werden kostenfrei zwischen dem 10. und 24. Januar 2026 vom Straßenrand eingesammelt.

Für jeden Berliner Bezirk stehen dabei zwei Abholtermine zur Verfügung - die Stichtage können dabei je nach Ortsteil variieren. Die genauen Zeiten könnt ihr im digitalen Abfuhrkalender der BSR einsehen.

Wer nicht über einen Internetzugang verfügt, kann die Abholtage auch telefonisch unter der Nummer (030) 7592 - 4900 einholen.

Um einen reibungslosen Abtransport zu gewährleisten, gilt es jedoch einige Hinweise zu befolgen:

Dein Baum muss vollständig abgeschmückt sein - auch das Lametta muss komplett entfernt werden

Dein Baum darf nicht zerkleinert sein, sondern muss im Ganzen bereitgelegt werden

Du solltest Deinen Baum möglichst bereits am Vorabend des Abholtags gut sichtbar an den Straßenrand legen, spätestens jedoch bis 6 Uhr am Morgen der Abholung

Dein Baum darf nicht in irgendeiner Form verpackt sein

Dein Baum gehört übrigens auch nicht in die Biotonne, da Äste und Stämme nicht für die Vergärung geeignet sind. Wer seinen Christbaum schon früher loswerden möchte, kann ihn kostenfrei bei einem BSR-Recyclinghof abgeben.